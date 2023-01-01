WinkАудиокнигиСвятые обители. Сборник
Святые обители. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература357 мин6+
Сюжет
В аудиокниге собраны описания следующих православных монастырей: 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2. Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра 3. Дивное Дивеево (Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь) 4. Свято-Успенская Почаевская Лавра 5. Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь 6. Санаксарский мужской монастырь.
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