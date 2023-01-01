Святой Иоанн Лествичник. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иоанн Лествичник (525—602 или 649) – христианский богослов, византийский философ, игумен Синайского монастыря. Его «Лествица» – книга, аккумулирующая духовный опыт Православия, фиксирующая «ступени» восхождения человека к Богу. Насельник Свято-Данилова монастыря игум. Иннокентий (Ольховой) озв�учивает такие темы из сочинений прп. Иоанна, как «общие начала подвижничества», «о покаянии», «о добродетелях и страстях», «о борьбе со страстями вообще», «о бесстрастии».



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