Священный цветок. Генри Райдер Хаггард (книга, 1915) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого английского романиста Генри Райдера Хаггарда – «Священный цветок» – седьмую в культовой серии «Аллан Кватермэн». Его творчество широко известно у нас по книгам «Копи царя Соломона» и «Дочь Монтесумы», однако два этих произведения – лишь малая часть богатого творческого наследия автора. «Я не думаю, что кто-нибудь, кому знакомо имя Аллана Квотермейна, мог бы связать его в своем представлении с какими-либо цветами, особенно с орхидеями. Тем не менее мне однажды суждено было принять участие в поисках орхидеи столь исключительного характера, что при описании их мне не следует опускать подробностей. По крайней мере, я подробно опишу эти поиски, и если кто-либо впоследствии захочет издать мои записки, он может свободно сделать это…» «Священный цветок», Генри Райдер Хаггард ©



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