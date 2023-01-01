WinkАудиокнигиСвободное радио Альбемута. Филип Дик
Свободное радио Альбемута. Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика434 мин16+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»
Сюжет
Перед вами – суперфантастика!!! Острая. Парадоксальная. Забавная. Горькая. Заставляющая читателей восхищаться – и возмущаться, спорить – и обсуждать прочитанное. Фантастика, которая не оставит равнодушным никого! «Свободное радио Альбемута». Притча. Антиутопия. Прозрение. Легенда «альтернативной» научной фантастики. Одна из лучших – и последних – книг «визионера от фантастики» Филипа К.Дика, опубликованная уже посмертно. Не пропустите!!!
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