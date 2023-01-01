Свинцовый шквал. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Зона Смерти не зря получила свое имя, и надежды найти в ней безопасное место тщетны, даже если кажется, что ты знаешь ее как свои пять пальцев. В этом лишний раз пришлось убедиться многоопытному сталкеру по прозвищу Леший. На сей раз рутинное путешествие в самую спокойную локацию, Сосновый Бор, обернулось для него близким знакомством с загадочными гидромехами и другими, еще более невероятными порождениями Техноса. И зловещие фигуры в военно-морской форме давно почившего Третьего Рейха были среди них далеко не самыми опасными…



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