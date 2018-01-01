WinkАудиокнигиСвидание с Нефертити. Владимир Тендряков
Свидание с Нефертити. Владимир Тендряков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Современная проза939 мин12+
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Сюжет
Действие романа «Свидание с Нефертити» происходит в период между началом Великой отечественной войны и смертью Сталина. Главный герой – Федор Матeрин, открывший в себе с помощью школьного учителя талант к живописи, пытается с помощью искусства найти ответ на извечный вопрос человечества – «Что есть истина?» © В. Тендряков (наследники) ©
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