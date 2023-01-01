Светопреставление. Александр Беляев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«–Нет, трудно в наше время быть „собственным корреспондентом“. Я, как говорится, выбит из седла и не знаю, о чем теперь писать. Вы помните мой рождественский фельетон? Я сделал любопытный подсчет, сколько десятков миллионов бутылок вина и шампанского выпили берлинцы за праздники и сколько со�тен миллионов килограммов съели свинины и гусей. Немцам это показалось обидно. „А, он хочет доказать, что нам совсем не плохо живется и что, следовательно, мы можем гораздо аккуратнее платить военные долги?“ Дело дошло до дипломатических осложнений. Мне пришлось объясняться и извиняться…»



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