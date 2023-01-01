Светлик Тучкин и украденные каникулы. Виктория Ледерман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Виктория Ледерман – популярная детская писательница, автор нескольких бестселлеров, лауреат различных литературных премий. Эта книга рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Юные слушатели встретятся с уже полюбившимися героями. Светлик и Родька всегда найдут приклю�чения, а то и влипнут в историю. И вот опять неприятное происшествие. Очень неприятное. Похищен волшебный гномик, а это значит, что теперь зимних каникул не будет. Не будет поездок за город, зимних развлечений, а Новый год, увы, безнадeжно испорчен! Светлик решает во что бы то ни стало вернуть долгожданные каникулы. Удастся ли ему это? Узнаем из аудиокниги.



Светлик Тучкин и украденные каникулы слушать на видеосервисе Wink.