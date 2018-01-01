Светлик Тучкин и Пузырь желаний. Виктория Ледерман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста. В детском саду Светлик мечтал поскорее пойти в школу, однако, оказавшись в первом классе, понял, что школа ему не очень-то и нравится. И однажды герой загадывает фее с детского праздника желание не ходить в школу и не учить уроки. И чудо – мечта исполняется! Но особой радости это Светлику не приносит, ведь в новой реальности всe иначе. Главное же, нет тех, с кем было интересно и весело. Как удастся юному герою исправить ситуацию? А вот послушайте… Виктория Ледерман – популярная детская писательница, автор нескольких бестселлеров, лауреат различных литературных премий.Исполняет Дмитрий Рыбин Производство студии MDM-Vision Генеральный продюсер Андрей Лобзов Режиссeр Виктория Козельцева Продюсер постпродакшн Олеся Иванова Использована музыкальная композиция с сайта: artlist.io – «Happy Gypsy by Max H.» Лицензия: 846142 Автор обложки – Ольга Громова © ИД КомпасГид ©



Светлик Тучкин и Пузырь желаний слушать на видеосервисе Wink.