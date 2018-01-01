WinkАудиокнигиСветлая личность. Илья Ильф,Евгений Петров
Светлая личность. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Юмор194 мин12+
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Сюжет
Почти одновременно с романом «12 стульев», Илья Ильф и Евгений Петров создали необыкновенно остроумную и искрометную повесть «Светлая личность», высмеивающую жизнь горожан уездного городка Пищеславля. В провинциальном городишке Пищеславе, где буйным цветом процветает бюрократизм, карьериз�м, семейственность и чванство, происходят невероятные события. Виной всему – изобретатель Бабский. Его мыло от веснушек – «веснулин» наделало много шуму, после того, как один из горожан – Егор Филюрин случайно намылился веснулином, стал невидимым и получил возможность проникать незамеченным во все учреждения города. ©
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