Светлая личность. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Почти одновременно с романом «12 стульев», Илья Ильф и Евгений Петров создали необыкновенно остроумную и искрометную повесть «Светлая личность», высмеивающую жизнь горожан уездного городка Пищеславля. В провинциальном городишке Пищеславе, где буйным цветом процветает бюрократизм, карьериз�м, семейственность и чванство, происходят невероятные события. Виной всему – изобретатель Бабский. Его мыло от веснушек – «веснулин» наделало много шуму, после того, как один из горожан – Егор Филюрин случайно намылился веснулином, стал невидимым и получил возможность проникать незамеченным во все учреждения города. ©



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