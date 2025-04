Свет в глубине. Фрэнсис Хардинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Не дайте штилю себя обмануть, под водой зарождается шторм… Десятки лет спустя после Катаклизма никто не может сказать, почему боги уничтожили друг друга. Теперь они мертвы, но воды Подморья по-прежнему неспокойны… Неужели в темном царстве кошмаров не осталось ни одного бога? Малолетний охотник за морскими сокровищами Харк случайно достает с морского дна невероятный артефакт – сердце бога. Находка сулит не просто баснословные деньги – власть, силу, могущество, но, главное, она может спасти жизнь Джелта, лучшего друга Харка. За сердцем охотятся контрабандисты, ученые и религиозные фанатики. Не понимая, что артефакт – вовсе не благословение морских богов… а их проклятие. И даже Джелт, которого сердце бога спасает от гибели, неотвратимо меняется. Рискнет ли Харк собственной жизнью, чтобы в очередной раз его спасти, и какую цену он готов заплатить за их дружбу? Фрэнсис Хардинг – автор девяти романов и единственная детская писательница со времен Филипа Пулмана, за последние 11 лет получившая престижную премию Costa Book of the Year. Ее дебютный роман Fly by Night получил премию Branford Boase Award, с тех пор каждая ее вышедшая книга неизменно удостаивалась престижных наград и попадала в мировые списки бестселлеров.



