Сверхъестественный разум. Как обычные люди делают невозможное с помощью силы подсознания. Джо Диспенза (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор бестселлеров «Сила подсознания» и «Сам себе плацебо» рассказывает об исследованиях, проводящихся на его продвинутых семинарах с 2012 года, посвященных тому, как обычные люди делают невозможное с помощью силы подсознания, чтобы трансформировать себя и свою жизнь. Применяя методы и техни�ки новейших разработок в области эпигенетики, молекулярной биологии, нейрокардиологии и квантовой физики, до практических занятий, таких как медитация стоя и при ходьбе, доктор Джо Диспенза предлагает программу для выхода за пределы вашей физической реальности и вхождения в квантовое поле бесконечных возможностей.



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