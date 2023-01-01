Свадьба с риском для жизни, или Невеста из коробки. Галина Куликова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Несчастья Милы начались, когда она явилась в редакцию журнала, где работал ее друг детства Алик. Он вдруг в припадке страсти вытащил ее на балкон и поцеловал. В этот миг Мила увидела мужика в черных колготках на морде. Он дважды выстрелил в нее, но промазал. Алик ничего не заметил – ведь пистолет был с глушителем! Вернувшись домой, в подъезде Мила познакомилась с Константином Глубоковым, назвавшимся частным сыщиком. Дед братьев Глубоковых изобрел наркотик-«невидимку», продал кому-то его состав, и тут деда хватил удар. Клиент оставил ему телефон для контактов, по нему братья вышли на Милу и сняли квартиру прямо над ней. Братья в курсе всех событий в ее жизни, но, как и она, не понимают, чем и кому она мешает? Мила с упорством маньяка начинает расследование и… приходит к выводу, что все мужики – поганки…



Свадьба с риском для жизни, или Невеста из коробки слушать на видеосервисе Wink.