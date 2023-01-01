Суждения и беседы. Конфуций (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Конфуций – величайшая фигура в духовной истории Китая, человек и идеал традиции, известной как конфуцианство. «Суждения и беседы» – легендарный памятник древнекитайской философии, состоящий из 20 глав, где в форме небольших диалогов, рассуждений и разрозненных афоризмов представлены основные положения учения Конфуция. В основу настоящего издания положен принадлежащий видному российскому китаисту П.С.Попову перевод «Суждений и бесед», сопровожденный обширными комментариями и впервые опубликованный в 1910 году.



Суждения и беседы слушать на видеосервисе Wink.