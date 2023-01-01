Суздаль. Это моя земля. Легенды и мифы Владимиро-Суздальской земли. Андрей Сулейков,Анастасия Подорожная,Анна Шипилова,Даниил Киселев,Ольга Пильникова,Татьяна Архипова,Анна Востокова
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Суздаль. Это моя земля. Легенды и мифы Владимиро-Суздальской земли. Андрей Сулейков,Анастасия Подорожная,Анна Шипилова,Даниил Киселев,Ольга Пильникова,Татьяна Архипова,Анна Востокова

Суздаль. Это моя земля. Легенды и мифы Владимиро-Суздальской земли. Андрей Сулейков,Анастасия Подорожная,Анна Шипилова,Даниил Киселев,Ольга Пильникова,Татьяна Архипова,Анна Востокова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Современная проза395 мин16+

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О книге

Сборник посвящeн Тысячелетию Суздаля. Семь авторов, каждый из которых творит в своeм жанре, живeт в своeм ритме, создали двадцать один рассказ: сказка, мистика, фентези, драма, путевые заметки, компанейские байки. Выбери свою историю – прикоснись к Владимиро-Суздальской земле.

Суздаль слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Классика, Современная проза
Время
395 мин / 06:35

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Авторы и чтецы книги «Суздаль. Это моя земля. Легенды и мифы Владимиро-Суздальской земли. Андрей Сулейков,Анастасия Подорожная,Анна Шипилова,Даниил Киселев,Ольга Пильникова,Татьяна Архипова,Анна Востокова»