Существует ли женщина?. Дарио Салас Соммэр (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига дает новое представление о сущности женщины, ее внутреннем мире, сексуальной природе, особенностях поведения и роли в социуме. С большой любовью и уважением к женщине автор стремится дать развернутый ответ на вопрос, что такое истинная женственность, как идеал, к которому женщина должна стремиться. Предлагая женщине по-новому взглянуть на себя и на свои истинные возможности, Дарио Салас Соммэр показывает путь развития внутреннего мира и утверждает, что посредством этого женщина может достичь самых высоких целей в своей жизни. По словам автора. Книга «не содержит готовых формул и рецептов для того, как стать более женственной, но обращена к способности женщины размышлять, понимать и формировать свое мнение.



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