Суровые времена. Глен Кук (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Измученные осадой, окруженные могущественными колдунами, значительно превосходящими их по численности, бойцы Черного отряда, рискуя своими душами и жизнями из последних сил стараются удержать отвоеванный Дежагор. Это удается им с большим трудом. Отряд расколот и разделился на два враждующих лагеря. Обезумевший командир ведет переговоры с Хозяевами Теней. Паломники из древнего племени нюень бао, волею случая оказавшиеся вместе с Отрядом, утверждают, что пробудились древние божества. И только Мурген, летописец и знаменосец Отряда, оказавшийся во власти таинственного заклинания, которое отправляет его душу по реке времени, начинает наконец понимать зловещий смысл игры, в которой и боги, и люди не более чем разменная монета.



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