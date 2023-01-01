WinkАудиокнигиСупергерой для Золушки – 2: Выбор. Лена Сокол
Супергерой для Золушки – 2: Выбор. Лена Сокол (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Детективы451 мин18+
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Сюжет
Предполагается, что материнство – мечта каждой женщины. Но что, если оно случается неожиданно и вопреки всем твоим планам? Варвара Комарова мечтает о настоящей семье, рядом с ней красавец-мужчина, исполняющий все ее желания, но выдержит ли он испытание внезапным отцовством? А впереди у Вари еще и совместное расследование нового дела с лучшим другом, Егором Лунeвым, полное сложностей и ошеломительных поворотов – в городе орудует опасный преступник, поражающий всех своей изощренной жестокостью.
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