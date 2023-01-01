Супергены. На что способна твоя ДНК?. Дипак Чопра,Рудольф Танзи
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Супергены. На что способна твоя ДНК?. Дипак Чопра,Рудольф Танзи

Супергены. На что способна твоя ДНК?. Дипак Чопра,Рудольф Танзи (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Учебная и научная литература775 мин16+

Сюжет

Как часто вы слышали такую фразу: «У меня такие гены, что я могу сделать?» Многие люди произносят ее, когда говорят о своих болезнях, лишнем весе, пагубных привычках… А что, если гены, данные от рождения, можно изменить? Что, если это не гены контролируют нашу жизнь, а мы контролируем наши гены? Именно к такому выводу пришли авторы уникальной книги, которую вы держите сейчас в руках – Дипак Чопра и Рудольф Танзи. Они уверены, что каждый может направить активность своих генов в позитивное русло и достичь состояния «радикального благополучия»: обрести гармонию тела и сознания, улучшить свое здоровье. Но как? Ответ на этот вопрос, а также революционные открытия, дельные советы и полезные практики вы найдете в этой книге.

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