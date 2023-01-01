Сумерки. Стефани Майер (книга, 2005) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоверсия книги, которая стала культовой для молодежи не только англоязычных стран, но и Франции, Испании, Скандинавии, Японии и Китая. Литературный дебют, который критики сравнивают с «Интервью с вампиром» Энн Райс и «Теми, кто охотится в ночи» Барбары Хэмбли. Влюбиться в вампира… Это стр�ашно? Это романтично… Это прекрасно и мучительно… Но это не может кончиться добром – особенно в вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от окружающих уже превращает вас во врага…



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