Сумерки мира. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Последняя заветная строка выползла из-под пера и замерла, блестя непросохшими чернилами. Теперь он знал все! Все силы Безмирья были ведомы ему, мгновением руки Пустотник мог разрушать города и миры, повелевать зверьми и людьми, и даже Верхние не могли сравниться с ним в могуществе!.. Странно. По�чему не приходит удовлетворение? Только что он закончил величайшую в истории человечества Книгу, ставящую точку на этой самой истории. Вечность склонилась перед ним…



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