Сумерки. Дмитрий Глуховский (книга, 2007) слушать онлайн

Сюжет

«Сумерки» Дмитрия Глуховского – первый российский интеллектуальный бестсел¬лер. Это наш ответ одновременно и Дэну Брауну, и Чаку Паланику. Доказательство его статуса – сто тысяч человек, которые прочли роман в Интернете. Землетрясения в Иране, ураганы в США, цунами в Индонезии, засуха и пожары в России… Газетные заголовки и телевизионные новости переплетаются с мрачными пророчествами индейцев майя. Все это звенья одной цепи. Это знамения, которых не видит только слепой, но сумеет расшифровать лишь один человек. «Сумерки» – захватывающая история этого человека. Переводя на русский ветхий дневник испанского конкистадора, он оказывается вовлечен в водоворот невероятных событий, который поможет ему расшифровать прорицания и заглянуть в будущее – быть может, ценой его собственной жизни. «Сумерки» – это роман-метафора, роман-манифест. Погрузившись в «Сумерки», вы не сможете оторваться до последней минуты. А дослушав, не сумеете их забыть.



Сумерки слушать на видеосервисе Wink.