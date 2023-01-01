Сумеречный Дозор. Сергей Лукьяненко (книга, 2004) слушать онлайн

Сюжет

Легендарный роман отечественного фантаста номер один, переведенный на два десятка языков. Рожденный человеком – не способен быть Иным. Так было всегда. На этом стоит равновесие между Ночным и Дневным Дозорами. Между Светлыми и Темными магами. Что случится, если кто-то сможет превращать Иных в самых обычных людей? Если Светлый маг Гессер и Темный маг Завулон будут вынуждены действовать вместе? Если в элитном жилом комплексе «Ассоль», в маленькой подмосковной деревушке и в скором поезде Москва – Алматы будет поставлено на карту само существование Иных – и людей?



Сумеречный Дозор слушать на видеосервисе Wink.