Суламифь. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Были царства и цари, и от них не осталось и следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные, беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды но время стерло даже старую память о них". "Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, – царица, потому что любовь прекрасна" («Суламифь»).



Суламифь слушать на видеосервисе Wink.