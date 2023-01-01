Суламифь. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

…И царь ответил ей глубоким, медленным голосом: «До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будет самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, до тех пор, клянусь тебе, Суламифь, имя твое во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью». – А.И. Куприн «Суламифь», исполняет Михаил Горевой Режиссeр: Алексей Рымов Композитор: Сергей Григорян Звукорежиссeры: Иван Михайлов, Андрей Лебедев Продюсер: Сергей Григорян



Суламифь слушать на видеосервисе Wink.