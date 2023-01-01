Суфийские притчи. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Притчи – краткие иносказательные поучительные рассказы о непонятном, труднообъяснимом явлении – это мудрость многих поколений, неотъемлемая часть человеческой культуры. Это искусство слов попадать прямо в сердце. Притчи разных стран и народов отражают разные культурные и религиозные традиции, но всегда побуждают человека к размышлению, несут в себе доброту и любовь. Суфизм – духовная мистическая традиция, исторически связанная с исламом, но корнями уходящая в глубины истории. В суфизме присутствуют элементы наследия самых разных религиозных систем. Это учение о любви к Богу, теория и практика восхождения человека к Богу посредством духовного самосовершенствования. Существенную часть суфийского наследия составляют притчи, поучительные истории из жизни величайших суфийских мастеров и богословов, мыслителей и поэтов, среди которых такие имена, как Байазид Бистами, Бахауддин Накшбанди, Ибн-Сина (Авиценна), Абу Саид и многие другие.



Суфийские притчи слушать на видеосервисе Wink.