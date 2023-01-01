Судебные речи известных русских юристов. Федор Плевако
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Судебные речи известных русских юристов. Федор Плевако

Судебные речи известных русских юристов. Федор Плевако (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература524 мин12+

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О книге

Фeдор Никифорович Плевако (1842 – 1908) – адвокат, юрист, судебный оратор, действительный статский советник. Будучи человеком небедным, известен как один из лучших адвокатов Москвы, часто не только помогавший бедным бесплатно, но порой и оплачивавший непредвиденные расходы своих нищих клиентов. Выступал защитником на множестве громких политических процессах. Личность Федора Плевако нередко используется в известных художественных произведениях, в том числе «Особые поручения» (из цикла об Эрасте Фандорине), а также «Пелагия и белый бульдог» Бориса Акунина.

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Жанр
Учебная и научная литература, Нон-фикшн
Время
524 мин / 08:44

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