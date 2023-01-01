Судьбою рвётся нить. Анастасия Туманова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Мертвым узлом затягиваются судьбы сестер Грешневых. Анна убеждена, что ее прошлое никогда не позволит ей быть рядом с любимым человеком. Авантюристка Катерина ввязывается в смертельно опасную игру, ставка в которой – счастье старшей сестры. Софья, став примой оперного театра, имея успех и поклонников по-прежнему глубоко несчастна. Теперь она уверена в любви Владимира…но купеческой содержанке не стать женой дворянина. Никто не видит страданий молодой блистательной певицы. Никто – кроме того, кто ее любит…



Судьбою рвётся нить слушать на видеосервисе Wink.