Судьба России. Николай Бердяев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Николай Бердяев [1874 – 1948] – виднейший представитель русской религиозной философии XX столетия. В основе русской истории лежит знаменательная легенда о призвании варяг-иностранцев для управления русской землeй, так как «земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет». Как характерно это для роковой неспособности и нежелания русского народа самому устраивать порядок в своей земле! Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о земном устройстве. Русский народ не хочет быть мужественным строителем, его природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государственных, он всегда ждeт жениха, мужа, властелина. Россия – земля покорная, женственная. «Судьба России» – едва ли не самое известное философско-публицистическое произведение Н. Бердяева, в котором автор излагает своe видение проблемы особого пути России и его связи с национальной идеей. По словам автора, в этой книге собраны «опыты по психологии русского народа». «Великой России уже нет и нет стоявших перед ней мировых задач… Всe переходит в совершенно иное измерение… Всe в мире изменилось и нужны уже новые реакции живого духа на всe совершающееся… Мир вступает в период длительного неблагополучия и великих потрясений. Но великие ценности должны быть пронесены через все испытания».



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