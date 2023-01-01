Судьба непринятой пройдет. Татьяна Алюшина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Почему люди так часто не замечают тех даров и новых возможностей, что подкидывает им судьба? Почему, даже чувствуя, понимая, что перед ним открылась новая дверь, человек лишь грустно вздыхает, подумав с сожалением: «Ах, как было бы хорошо, но…» – и идет дальше по привычной своей дороге, не зная, �что отказался от самого главного в своей жизни. Насколько терпеливо провидение и расщедрится ли оно еще на один шанс для героев новой книги Татьяны Алюшиной? А если да, то не пройдут ли они вновь мимо друг друга? Может, и пройдут, ведь все мы так боимся перемен…



Судьба непринятой пройдет слушать на видеосервисе Wink.