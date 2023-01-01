WinkАудиокнигиСудьба на выбор. Ирина Шевченко,Светлана Казакова
Судьба на выбор. Ирина Шевченко,Светлана Казакова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези661 мин16+
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Сюжет
«Судьба на выбор» – фантастический роман Ирины Шевченко и Светланы Козаковой, жанр любовное фэнтези. Из учениц пансиона – в невесты? Как бы не так! Мечта Гвендолин – написать книгу, а такое увлечение едва ли позволительно жене аристократа. Выход найден – обменяться местами с подругой и под ч�ужим именем отправиться в деревню, где нужна учительница. Вот только вместо тишины и покоя там ее ждут опасности, уроки магии и… любовь.
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