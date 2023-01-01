Судьба человека. Михаил Шолохов (книга, 2022) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет культовую выдающуюся аудиокнигу «Судьба человека» знаменитого русского советского писателя Михаила Александровича Шолохова, лауреата Нобелевской премии по литературе 1965 года – «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Премия была вручена за роман «Тихий Дон». Михаил Шолохов был удостоен ряда высших наград СССР – Сталинской премии (1941), Ленинской премии (1960). Дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980), а также являлся Действительным членом АН СССР (1939). Книга прочитана популярным артистом (более 26 ролей в фильмах) и известным актером дубляжа Александром Хошабаевым. Уйдя на фронт в первый дни Великой Отечественной войны шофер Андрей Соколов получает ранение и попадает в немецкий плен. Пройдя все испытания концлагеря Андрею удается избежать расстрела и сбежать к своим. Получив отпуск и прибыв на свою малую родину он узнает, что жена и две дочери погибли при бомбежке. Пройдя всю войну Андрей получил похоронку о гибели в последний день войны и своего родного сына – фронтового офицера. После войны, уехав в чужие края, Андрей повстречал мальчика Ваню – сироту, у которого тоже погибла мать, а отец пропал без вести. Андрей сообщает Ване, что он его отец. Рассказ был экранизирован в 1959 году Сергеем Бондарчуком, также сыгравшим и главную роль в фильме. Лента получила главный приз на Московском кинофестивале и принесла первую большую известность Сергею Бондарчуку. Рассказ входит в школьную программу, 9 класс. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!) На счету Александра Хошабаева дублирование в более, чем 90 фильмах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Довод» (2020), «Чужой: Завет» (2017) , «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Кредо убийцы» (2016), «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016), «Довлатов» 2016 и многих других.



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