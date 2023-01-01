WinkАудиокнигиСтупая за край. Наталия Романова
Ступая за край. Наталия Романова (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фэнтези, Эротика713 мин18+
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Сюжет
Юную Эвиси выдали замуж ещё ребёнком. Ошиблась ли Верховная Жрица в предсказаниях своих, стоило ли противиться матери судьбе дочери? Какая опасность угрожает Эвиси, и сможет ли муж, как и предсказано, спасти её? Родной брат Эвиси Аралан вступил в брак по политическим соображениям. Сможет сердце Аралана найти покой и довольство судьбой своей?
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