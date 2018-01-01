Струны волшебства. Книга вторая. Цветная музыка сидхе. Милена Завойчинская (книга, 2020) слушать онлайн

«Цветная музыка сидхе» – фантастический роман Милены Завойчинской, вторая книга цикла «Струны волшебства», жанр героическое фэнтези, книги про волшебников. Семнадцать лет Рэми жила среди людей и верила, что она такая же, как и они. Только одаренная, хотя и не умеющая управлять своими магическими способностями. Но нет. Надо было чуть не погибнуть, покинуть отчий край, пройти полконтинента, чтобы узнать: она – сидхе, дочь загадочного народа, когда-то ушедшего из этого мира, ей подвластны стихии и всe сущее, а впереди у нее – вечность. Как теперь с этим быть? Где учиться традиционной магии и неведомому волшебству предков? Примет ли еe новая родина и населяющие эту землю драконы, непостижимые, гордые, властные существа, с одним из которых судьба уже столкнула Рэмину и встреча эта оставила горький след в ее душе? Книга 1. Страшные сказки закрытого королевства Книга 2. Цветная музыка сидхе Книга 3. Рапсодия минувших дней © Завойчинская Милена © ИДДК



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