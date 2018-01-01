Струны волшебства. Книга третья. Рапсодия минувших дней. Милена Завойчинская
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Струны волшебства. Книга третья. Рапсодия минувших дней. Милена Завойчинская

Струны волшебства. Книга третья. Рапсодия минувших дней. Милена Завойчинская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези680 мин16+
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Сюжет

«Рапсодия минувших дней» – фантастический роман Милены Завойчинской, третья книга цикла «Струны волшебства», жанр героическое фэнтези, книги про волшебников. Когда кажется, что жизнь наконец наладилась, всe снова рушится. Страшные тайны закрытого королевства не отпускают. И Рэмина оказывается перед важным выбором. Ведь сидхе, светлый миролюбивый народ, никогда не ввязываются в войны. Но только сидхе, являясь душой мира, могут его спасти. Неужели придется возвращаться в Дагру, из которой когда-то бежала юная графиня дас Рези? Кем надо будет пожертвовать, чтобы спасти остальных? А если не удастся задуманное, то послушается ли время юную волшебницу, сможет ли она вернуться в дни минувшие и прожить их заново, по-иному отыгрывая рапсодию своей судьбы? Книга 1. Страшные сказки закрытого королевства Книга 2. Цветная музыка сидхе Книга 3. Рапсодия минувших дней © Завойчинская Милена © ИДДК

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