Стресс-менеджмент. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если, просыпаясь по утру, вы думаете, а моя ли эта жизнь, разве мне нравится мой дом, жена, любовница, работа? Неужели рутина навсегда и никогда ничего не изменится? Зачем вообще жить? Все люди разные, но все как один хотят иметь больше, чем у них уже есть. Одних меняют обстоятельства, кризисы, неожиданные перемены на работе. Другие меняют себя сами. Желаете узнать как изменить ваше скучное существование? Хотите научиться бороться с подлым страхом, продираться сквозь бурелом преград и с улыбкой на лице идти по жизни? Хотите быть сильными везде и всегда, даже перед лицом смерти? Эта книга для тех, кто хочет сделать себя сам, и готов добиваться успеха. Но автор предупреждает: «Эта книга опасна для душевного равновесия».



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