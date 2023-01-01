Страусенок Хампти и его семья / Humpty and His Family. Юлия Пучкова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Детская литература61 мин6+
Сюжет
Аудиоприложение к одноименной книге. Эта книга – сборник забавных историй о жизни семьи страусов, поведанных самым старшим из страусят. Жизнь африканских страусят одновременно полна опасностей и курьeзов. Во всех ситуациях их спасают находчивость, самоотверженность и преданность друг друг�у. Пособие адресовано учащимся 3–4 классов школ, лицеев и гимназий.
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