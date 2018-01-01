Стратегия. Спасатель. Вадим Денисов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет «Стратегия. Спасатель» – третью аудиокнигу серии «Стратегия» популярного российского писателя Вадима Денисова. Велик Мир Стратегии, и пока никто не знает насколько. Высок каменный донжон – главная башня Замка Россия, далеко с него видно в хорошую ясную погоду. Но любой кругозор конечен – что там прячется за бескрайними далями: лесами, горами и морями? Как устроились остальные народы Платформы-5, участники этого странного Эксперимента, чем они живут, к чему стремятся? Нужен взгляд со стороны, из-за границы. Из Новой Заграницы. Может, еще и для этого начинает свою невероятную одиссею не совсем простой русский парень Федя Потапов, по непредсказуемой воле Смотрящих получивший странную и непонятную миссию: Спасатель. ©



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