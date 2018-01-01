Стратегия. Русский Союз. Вадим Денисов (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет «Стратегия. Русский Союз» – четвертую аудиокнигу серии «Стратегия» популярного российского писателя Вадима Денисова. Казалось бы, есть повод успокоиться. Русский Союз – это уже веско. Новые анклавы готовы к нему присоединиться, с ним вынуждены считаться беспокойные соседи. Его влияние распространилось на огромные, по местным меркам, территории. Вот только осваивать их некому, людей отчаянно мало. Остановиться бы с экспансией, оглядеться… Но остановка может дорого обойтись. Не повторят ли русские историческую ошибку, заявляя сами себе: «Когда-нибудь продолжим, вот только обживемся, порядок в новых землях наведем…»? Так что же делать дальше, какую выбрать стратегию? ©



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