Стратегия. Колония. Вадим Денисов (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет «Стратегия. Колония» – пятую аудиокнигу серии «Стратегия» популярного российского писателя Вадима Денисова. В Замке Россия короткое осеннее затишье. Но останавливаться никак нельзя. И вот уже опять «Клевер» подымает якоря и вновь сформированная команда Спасателя держит путь к берегам нового, неизведанного континента. Каким будет дальний путь, какие трудности и приключения ждут впереди, что принесет России эта новая экспедиция? Ведь задача непроста: надо пройти через океан и раньше всех начать освоение южного материка. Новые союзники и враги, новые возможности и открытия – всe впереди. А пока надо поднять и удержать флаг над первым оплотом России в Южной Америке – базой Форт-Росс. ©



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