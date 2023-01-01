Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков. Рене Моборн,В. Чан Ким (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О чем эта книга Мы привыкли думать, что конкуренция – это символ здорового бизнеса. Однако с каждым годом конкуренция становится все более и более напряженной, а борьба за симпатии потребителя (и его кошелек) – все более кровопролитной. Бизнес-океан окрасился в красный цвет, и выживать в нем становится все труднее. Авторы «Стратегии» уверены – нужно отойти в сторону и придумать нечто совершенно новое. И тогда в спокойных водах «Голубого океана» ваш бизнес добьется желаемого роста. Чан Ким и Моборн предлагают подробные инструкции по выведению компании из состояния конкурентного стресса и созданию совершенно новой бизнес-модели.



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