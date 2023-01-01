WinkАудиокнигиСтратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков. Рене Моборн,В. Чан Ким
Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков. Рене Моборн,В. Чан Ким (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес393 мин12+
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Сюжет
О чем эта книга Мы привыкли думать, что конкуренция – это символ здорового бизнеса. Однако с каждым годом конкуренция становится все более и более напряженной, а борьба за симпатии потребителя (и его кошелек) – все более кровопролитной. Бизнес-океан окрасился в красный цвет, и выживать в нем становится все труднее. Авторы «Стратегии» уверены – нужно отойти в сторону и придумать нечто совершенно новое. И тогда в спокойных водах «Голубого океана» ваш бизнес добьется желаемого роста. Чан Ким и Моборн предлагают подробные инструкции по выведению компании из состояния конкурентного стресса и созданию совершенно новой бизнес-модели.
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