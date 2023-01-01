Стратегия. Экспансия. Вадим Денисов (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет «Стратегия. Экспансия» – вторую аудиокнигу серии «Стратегия» популярного российского писателя Вадима Денисова. Этот мир еще не принял их. Он только дал им шанс. Да, они победили на первом этапе, они смогли собрать все свои силы для первых же правильных шагов. Всe, больше сил нет, дальше неизбежна деградация и вымирание. Нужны новые люди и земли, специалисты и ресурсы. Нужны перспективы. Отныне их стратегия: экспансия – мирная, притягательная. Но как привлечь другие племена и народы? И чем? Алексей Сотников, похоже, знает путь и верит в результат. Но ведь это еще не гарантии, а лишь благие намерения. Сможет ли крошечный анклав, сам себя назвавший «Замок „Россия“ и заявивший о строительстве Государства, обрести новую, центростремительную силу? Давайте проверим.



Стратегия слушать на видеосервисе Wink.