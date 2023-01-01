Стратегия бизнеса: как создать и воплотить ее в жизнь с активным участием команды. Практикум. Михаил Рыбаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К данной аудиокниге прилагается PDF-файл, рекомендованный для скачивания. Файл важен для понимания и усвоения книги. В нем собраны все схемы из бумажной версии книги. В книге дана пошаговая технология разработки стратегии. Выполнив практические задания, вы сможете ясно увидеть путь своего бизнеса из текущего состояния (точка А) в желаемое (точка Б) на основании: • понимания своих клиентов и их потребностей • развития продуктовой линейки: товаров и услуг • хорошего знания конкурентов • понимания своих преимуществ и уникальности • осознания трендов, угроз и возможностей • умения привлекать клиентов и развивать отношения с ними • реалистичной оценки своих ресурсов. Вы построите стратегию на крепком фундаменте миссии и ценностей. Поймете, как стратегия организации связана с ее архитектурой: бизнес-процессами, оргструктурой и пр. Сможете развивать культуру компании на основе ее стратегии, а также опираться на особенности культуры при развитии стратегии. Автор показывает, как воплотить стратегию в жизнь, чтобы она не осталась лишь на бумаге. Большое внимание уделено вовлечению команды в развитие бизнеса. Книга написана простым, доступным языком. Основана на опыте работы с управленческими командами в различных отраслях: девелопмент и строительство, всевозможные производства, услуги, торговля, ИТ, инжиниринг и т. д. От холдингов до среднего и малого бизнеса. Примеры, схемы и рисунки оживляют методику. Это система, которая будет актуальна десятилетия спустя, а не просто н...Слушайте книгу.



Стратегия бизнеса: как создать и воплотить ее в жизнь с активным участием команды слушать на видеосервисе Wink.