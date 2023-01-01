Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы. Филип Котлер,Роланд Бергер,Нильс Бикхофф (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О стратегическом менеджменте. Обо всем, что вам действительно нужно знать, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции. Ключевые идеи каждой рассматриваемой теории проиллюстрированы многочисленными примерами из разных сфер бизнеса, как вымышленными, так и из реальной жизни.



Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы слушать на видеосервисе Wink.