WinkАудиокнигиСтратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы. Филип Котлер,Роланд Бергер,Нильс Бикхофф
Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы. Филип Котлер,Роланд Бергер,Нильс Бикхофф (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес193 мин12+
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Сюжет
О стратегическом менеджменте. Обо всем, что вам действительно нужно знать, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции. Ключевые идеи каждой рассматриваемой теории проиллюстрированы многочисленными примерами из разных сфер бизнеса, как вымышленными, так и из реальной жизни.
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