Страшный суд. Дмитрий Соболев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Настоятель монастыря Преображения Господня – отец Александр, еще при жизни снискал славу праведника и чудотворца. К сожалению, его земной путь подходил к концу. У постели умирающего собрались церковные иерархи и монастырская братия. Все хотели отдать последние почести любимому батюшке. Не вызывало никаких сомнений, что душа его отправится прямиком в рай, где обретет вечное блаженство. И вот свершилось. Прошептав: «Мария, я так рад видеть тебя» отец Александр отошел в мир иной. Но что это? Почему вместо сияющего тоннеля он летит по какой-то бетонной трубе? А в конце ее батюшку ждут не златокудрые ангелы, а полицейские ангельской службы. Где райский сад и дивные песнопения? Вместо райских кущ отца Александра доставляют в полицейский участок и предъявляют обвинение в грехе присвоения дел, сотворенных самим Господом. Батюшке предстоит ответить перед судом собственной души, а пока его отправляют в камеру, где ожидают своей участи несколько таких же страдальцев, как и он. Не пропустите новую аудиокнигу Дмитрия Соболева – автора нашумевшего бестселлера «Остров», получившего широкую известность после выхода одноименного фильма Павла Лунгина. «„Страшный суд“ – один из самых непростых для написания текстов, которые мне приходилось создавать. Он написан по мотивам произведения Григора Нарекаци „Книга скорбных песнопений“. Кто знаком с первоисточником, знают, что в этом произведении полностью отсутствует сюжет, а сам текст является сборником молитв, обличенных в поэтическую форму. Боль...Слушайте книгу.



Страшный суд слушать на видеосервисе Wink.