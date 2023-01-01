Страшная тайна смартфона. Алла Озорнина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Забавные и захватывающие «ужастики» для младших школьников из серии «Страшилки». В новой повести Аллы Озорниной «Страшная тайна смартфона» происходят загадочные события. Телефон вовлекает своего нового хозяина Никиту в какую-то опасную игру. Делает непонятные фотографии, шлeт странные смс-�ки даже в выключенном состоянии, и в конце концов перенесeт Никиту и случайно оказавшуюся с ним Риту в начало ХХ века. Вот и думай, как оттуда выбираться. А там, в прошлом столетии, страшные дела творятся. Придeтся в них вмешаться, чтобы вернуться домой. Для среднего школьного возраста.



Страшная тайна смартфона слушать на видеосервисе Wink.