WinkАудиокнигиСтрашная тайна смартфона. Алла Озорнина
Страшная тайна смартфона. Алла Озорнина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература298 мин12+
Сюжет
Забавные и захватывающие «ужастики» для младших школьников из серии «Страшилки». В новой повести Аллы Озорниной «Страшная тайна смартфона» происходят загадочные события. Телефон вовлекает своего нового хозяина Никиту в какую-то опасную игру. Делает непонятные фотографии, шлeт странные смс-�ки даже в выключенном состоянии, и в конце концов перенесeт Никиту и случайно оказавшуюся с ним Риту в начало ХХ века. Вот и думай, как оттуда выбираться. А там, в прошлом столетии, страшные дела творятся. Придeтся в них вмешаться, чтобы вернуться домой. Для среднего школьного возраста.
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