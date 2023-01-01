Странный приятель. Тайна Врат. Егор Чекрыгин
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Странный приятель. Тайна Врат. Егор Чекрыгин

Странный приятель. Тайна Врат. Егор Чекрыгин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези797 мин16+

Сюжет

Чужой мир. Чужая война за чужие интересы. Но рядом с тобой стоят твои друзья, и подчас только от тебя зависит, смогут ли они пережить следующий бой. Наш человек в ином мире. Он обучен и тренирован. Но позволят ли знания, полученные здесь, добиться успехов в войнах мушкета и шпаги?

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