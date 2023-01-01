Странный приятель. Сокровища Империи. Егор Чекрыгин
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Странный приятель. Сокровища Империи. Егор Чекрыгин

Странный приятель. Сокровища Империи. Егор Чекрыгин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези808 мин16+

Сюжет

Идти по следам древних сокровищ… Что может быть опаснее и увлекательнее? Смертельно опасное путешествие по диким степям, поиски по библиотекам и хранилищам редкостей столичных университетов. Происки врагов, интриги спецслужб и ловушки, пережившие время. Все это придется преодолеть главному герою и его друзьям, чтобы найти Амулет – одну из Священных Реликвий Старой Империи.

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