WinkАудиокнигиСтранный приятель. Сокровища Империи. Егор Чекрыгин
Странный приятель. Сокровища Империи. Егор Чекрыгин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези808 мин16+
Сюжет
Идти по следам древних сокровищ… Что может быть опаснее и увлекательнее? Смертельно опасное путешествие по диким степям, поиски по библиотекам и хранилищам редкостей столичных университетов. Происки врагов, интриги спецслужб и ловушки, пережившие время. Все это придется преодолеть главном�у герою и его друзьям, чтобы найти Амулет – одну из Священных Реликвий Старой Империи.
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