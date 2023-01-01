Странный приятель. Сокровища Империи. Егор Чекрыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Идти по следам древних сокровищ… Что может быть опаснее и увлекательнее? Смертельно опасное путешествие по диким степям, поиски по библиотекам и хранилищам редкостей столичных университетов. Происки врагов, интриги спецслужб и ловушки, пережившие время. Все это придется преодолеть главном�у герою и его друзьям, чтобы найти Амулет – одну из Священных Реликвий Старой Империи.



Странный приятель слушать на видеосервисе Wink.