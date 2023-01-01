WinkАудиокнигиСтранники. Вячеслав Шишков
Странники. Вячеслав Шишков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза1074 мин12+
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Сюжет
Присущие большому искусству объективное изображение существующих сторон жизни, глубина художественного познания действительности и интерес к проблеме личности и общества в полной мере нашли отражение в творчестве Вячеслава Шишкова. Настоящее и прошлое Сибири – главная тема его творчества. Его романы, повести и рассказы («Угрюм-река», «Странники», « Прохиндей», «Шутейные рассказы» и др.) являются достоянием русской культуры. Повесть представлена без сокращений.
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