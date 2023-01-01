WinkАудиокнигиСтранная история доктора Джекила и мистера Хайда. Роберт Льюис Стивенсон
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы233 мин12+
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Сюжет
В «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» Р.Л.Стивенсон сочетает черты классического детектива, психологического романа и произведения в жанре «черной фантастики». В то время как «Остров сокровищ» становится одним из наиболее читаемых произведений в жанре приключенческой литературы, «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» приобретает статус классики экзистенциально-психологической литературы.
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