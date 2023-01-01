Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» Р.Л.Стивенсон сочетает черты классического детектива, психологического романа и произведения в жанре «черной фантастики». В то время как «Остров сокровищ» становится одним из наиболее читаемых произведений в жанре приключенческой литературы, «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» приобретает статус классики экзистенциально-психологической литературы.



Странная история доктора Джекила и мистера Хайда слушать на видеосервисе Wink.